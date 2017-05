Overvallers houden Riemstenaar onder schot: “Binnen no time geweer op ons”

Riemst - De politie is op zoek naar getuigen van minstens negentien gewapenden overvallen op gokkantoren en nachtwinkels in Limburg en Luik. De twee daders gingen brutaal te werk en in sommige gevallen werden er zelfs schoten gelost. Een Riemstenaar getuigt over de gewapende overval.

“Ik dacht eerst dat het een grap was,” vertelt Leroy Dinjens, mede-eigenaar van een gokkantoor in Riemst. Een vriend die ook aanwezig was op het moment van de overval zag de ernst van de zaak onmiddellijk in. “Binnen no time hadden we een geweer op ons gericht”

De daders zijn franstalig en sloegen toe in Limburg en Luik. Vaak meerdere keren op een avond. Een dader is smal gebouwd en tussen 1m80 en 1m85 groot. De tweede dader is struis gebouwd en ongeveer 1m70 groot. Ze pleegden zeker acht overvallen in Limburg en elf in Luik. Ze zijn steeds gewapend en losten bij sommige overvallen zelfs schoten. Ze werden ook vaak gefilmd met een rode Mazda, waarschijnlijk het model type 3, dat verduidelijkt Leon Vinckenbosch van FGP Limburg. “Opvallend aan de auto is dat het voorzien is van vijfspaaksvelgen.

De politie vermoedt dat de twee mannen bij een overval in Heers een dag eerder al eens binnenliepen. De fysiologie van de twee komt overeen met de beschrijving van de daders en ze stelden tijdens dat bezoekje vragen over de beveiliging.

Bewakingscamera’s van hoge kwaliteit legden hold-ups vast in Riemst, Maasmechelen, Heers, Houthalen-Helchteren, Sint-Truiden en Genk. De beelden werden ter beschikking gesteld door de federale gerechtelijke politie en het VTM-opsporingsprogramma Faroek. Heeft u meer informatie? Dan kan u bellen naar het gratis nummer 0800/30300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.