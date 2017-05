Zo wordt sojasaus al meer dan 750 jaar gemaakt

Sojasaus is ook bij ons tegenwoordig niet meer weg te denken uit de keuken. Wie al eens Aziatisch kookt of sushi eet, wordt er vroeg of laat sowieso mee geconfronteerd. National Geographic ging daarom op zoek naar de oorsprong van de saus en ontdekte dat het in Japan al meer dan 750 jaar op dezelfde traditionele manier wordt gemaakt.

Hoewel sojasaus dezer dagen op grote schaal wordt geproduceerd, blijft het productieproces grotendeels hetzelfde. Maar in Yuasa in Japan maken ze al sinds 1254 sojasaus op dezelfde traditionele manier. Het is er vandaag de dag nog steeds een arbeids- en tijdsintensief karwei dat van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Kort samengevat verloopt de productie van sojasaus als volgt: de saus wordt gemaakt van vier ingrediënten, namelijk sojabonen, water, zout en graan. De sojabonen worden geroosterd en vervolgens samen met het graan vier dagen lang bewaard met 'koju' die het fermentatieproces op gang helpt. Vervolgens worden water en zout toegevoegd en wordt het mengsel in grote houten vaten opgeslagen.

Daar blijft het rusten, 18 maanden lang tot soms zelfs 3,5 jaar. In die tijdspanne wordt het goedje regelmatig door elkaar geroerd. Nadat de fermentatieperiode is afgelopen, wordt het mengsel in stoffen zakken gegoten en wordt zo de 'nama' sojasaus verkregen. Die moet daarna nog eens een halve dag opgewarmd worden in traditionele ijzeren vaten waarbij het schuim handmatig moet worden verwijderd. Finaal kan de saus dan gebotteld en verscheept worden. .