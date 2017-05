Deze zingende borsten willen iets duidelijk maken

Informeren over borstkanker via sociale media is een grote uitdaging, want de tepels moet verborgen blijven. Movimiento Ayuda Cáncer de Mama (MACMA), een Argentijnse borstkankerorganisatie die de patiënten en hun familie wil ondersteunen, is het beu en vond een ludieke manier om het tepelverbod te omzeilen.

De organisatie heeft een informatief reclamespotje gemaakt dat dient als protest tegen gecensureerde tepels. Daarin stelen zingende borsten, in verschillende vormen, groottes en huidstinten, de show. Op de plaats van de tepels, werd digitaal een mond voorzien waarmee de borsten lustig zingen. “Iedereen houdt van borsten. Dames, maar zeker ook heren”, klinkt het.

Na 44 seconden lofzang over boezems, verandert de toon van het liedje. “Niet iedereen houdt van borsten. Kanker haat ons”, zegt één borst die haar linkse vriendin zag geamputeerd worden. Daarna worden enkele harde feiten op een rij gezet.

Het opzet? Iedereen eraan herinneren dat borstkanker vaak voorkomt, dat zelfcontrole geen overbodige luxe is en censuur ons niet mag tegenhouden om die boodschap te verspreiden. Met andere woorden: wees niet bang van je eigen borsten en tepels.