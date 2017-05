Prijzengeld Wimbledon gaat opnieuw met 12 procent omhoog

Andy Murray is titelverdediger in Wimbledon Foto: EPA

De organisatie van grandslamtoernooi Wimbledon heeft woensdag op een persconferentie aangekondigd dat de prijzenpot opnieuw groter wordt. Het totale prijzengeld gaat naar 31,6 miljoen Britse pond (37,5 miljoen euro), een stijging van meer dan twaalf procent.

Vorige week maakte Roland Garros al een stijging van het prijzengeld in Parijs bekend. Wimbledon kon niet achterblijven en doet er nu eveneens een schepje bovenop. De 37,5 miljoen euro die ze bij ‘The Championships’ uitreiken, is anderhalf miljoen euro meer dan de vernieuwde prijzenpot in Parijs. De winnaar van het enkeltoernooi bij zowel de mannen als de vrouwen krijgt voortaan 2,2 miljoen Britse pond (2,6 miljoen euro).

In slechts zes jaar tijd is het prijzengeld van Wimbledon meer dan verdubbeld. Het toernooi gaat op 3 juli van start. Andy Murray en Serena Williams zijn er titelverdediger, al neemt die laatste omwille van haar zwangerschap niet deel.