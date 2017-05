Bekende Londense taxi’s rijden binnenkort elektrisch

Alle nieuwe Londense taxi's die vanaf 1 januari 2018 van de band rollen, moeten uitgerust zijn met een oplaadbare batterij. Het is een zoveelste stap om de luchtvervuiling in de Britse hoofdstad tegen te gaan.

De iconische zwarte taxi's die onlosmakelijk verbonden zijn met het Londense straatbeeld worden binnenkort een stukje groener. Het is de bedoeling dat er vanaf 2018 geen nieuwe taxi's meer bijkomen die even vervuilend zijn als hun voorgangers. Ze zullen worden verplicht over een ingebouwde oplaadbare batterij te beschikken zodat ze elektrisch kunnen rijden.

Transport for London investeert daarom ongeveer 21 miljoen euro om het elektriciteitnetwerk te upgraden zodat er meer laadpunten komen voor die zuinige taxi's. Tegen 2020 moeten er zo 300 geïnstalleerd zijn in de Britse hoofdstad.

"Er moest dringend actie ondernomen worden om de toxische Londense lucht te zuiveren en de hoofdstad van haar meest vervuilende voertuigen te verlossen", zegt Ben Plowden, directeur van Transport for London.