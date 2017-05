Schilderijen musea Schone Kunsten van de muur gehaald uit vrees voor waterschade

Brussel -

Buitenlandse toeristen geloven hun ogen niet. In de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (KMSK) in Brussel, het drukst bezochte museum van België, moeten er geregeld emmers bovengehaald worden omdat het dak zo lek is als een zeef. Vijftien à twintig belangrijke en peperdure schilderijen zijn van de muur gehaald om te voorkomen dat ze waterschade oplopen. Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir (N-VA) belooft dat er een einde komt aan de “schandalige situatie”.