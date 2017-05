Gerecht weet geen raad met 22 minderjarigen op Belgische terroristenlijst

Op de Belgische lijst van ‘foreign terrorist fighters’ staan 22 minderjarigen, van wie vier nog in Syrië verblijven. Vanwege hun leeftijd mag het federaal parket hun dossier niet zelf behandelen, dat meldt De Tijd. Voorts verblijven nog eens 35 minderjarigen in Syrië of andere strijdgebieden in het Midden-Oosten.

Van de 22 minderjarigen op de ‘foreign fighters’-lijst zijn er nog vier in Syrië, één van hen keerde terug naar ons land, vijf probeerden al af te reizen. De overigen zijn nog in België, maar zijn geradicaliseerd en hebben plannen om naar Syrië te reizen.

Naast de ‘foreign fighters’ zijn er nog eens 35 minderjarigen die Syrië en omstreken verblijven. Dat zijn voornamelijk kinderen die werden meegenomen door hun ouders of die daar - in strijdgebieden - geboren zijn als kind van gekende strijders. Bovendien wordt in ons land nog een onbepaald aantal minderjarigen door de veiligheidsdiensten in de gaten gehouden omdat ze in radicale milieus vertoeven, aldus minister Koen Geens aan De Tijd.

Het grootste probleem is echter dat het federale parket zich niet over deze dossiers mag buigen. Gerechtelijke dossiers betreffende minderjarigen moeten behandeld worden door de lokale parketten, wat voor enorme administratieve rompslomp en coördinatie vergt. Enkel wanneer er meerderjarigen betrokken zijn bij het dossier mag het federaal parket zich over de zaak buigen.

Bovendien is niet mogelijk om een internationaal aanhoudingsmandaat uit te vaardigen voor minderjarigen. Minister Geens benadrukt wel dat bij ernstige feiten minderjarigen berecht kunnen worden als volwassenen en dat de zogenaamde terrorismemagistraat (per arrondissement) de informatiekanalen kan delen met het Federaal Parket.