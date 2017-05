Hotel hoeft vrouw niet te vertellen met wie ze de lakens deelde

Een Duits hotel hoeft een vrouw uit Halle niet te vertellen met wie zij zeven jaar geleden drie nachten het bed deelde. Ze bracht negen maanden later een zoon ter wereld en probeerde via de rechter het hotel te dwingen de identiteit van haar minnaar bekend te maken om alimentatie te krijgen.

De vrouw wist alleen dat hij Michael heette. Het hotel in München zei dat er in de bewuste periode wel vier gasten met die voornaam in het hotel verbleven.

Bescherming van privacy

Om privacyredenen wilde het hotel niet aan het verzoek voldoen en de rechter ging daarin mee, berichtte Spiegel Online. “Het belang van de betrokken mannen om zelf over hun informatie te beschikken en om hun eigen huwelijk en gezin te beschermen weegt zwaarder.” Bovendien was het nog maar de vraag of de genoemde naam ook de enige en echte voornaam van de betrokkene was, zei de rechter.