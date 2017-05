Linkse studenten laten Theo Francken niet binnen op VUB: lezing geannuleerd

Een lezing van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) die donderdagavond gepland stond aan de Vrije Universiteit Brussel is geannuleerd nadat studenten de ingang blokkeerden. Zowel Theo Francken als VUB-rector Caroline Pauwels veroordelen de acties.

Al een uur voor de lezing blokkeerden vijftig tot honderd linkse studenten de ingangen van Aula Q aan de VUB. De manifestanten weerhielden iedereen ervan de aula te betreden. Toen duidelijk werd dat ze niet wilden wijken en de veiligheid niet kon gegarandeerd worden, werd de lezing geannuleerd. Na eerdere lezingen aan de KU Leuven, UCL en UGent is het de eerste keer dat een lezing van staatssecretaris Francken geannuleerd werd.

“Ik ga altijd in op uitnodigingen voor lezingen en dat liep altijd goed”, stelt Francken. “Als er tegenbetogingen zijn, heb ik daar geen problemen mee, maar studenten de toegang ontzeggen tot een aula vind ik er zwaar over. Je moet andere studenten toelaten te luisteren en dat extreem-linksen niet geïnteresseerd zijn is hun probleem, maar het is niet omdat zij niet geïnteresseerd zijn dat anderen niet willen luisteren hoe het beleid in elkaar zit en waar het naartoe gaat.”

Tegenbetogers, geen probleem, ze kunnen niet tippen aan Charleroi ;-)

maar laat mensen die graag komen luisteren binnen. Democratie en zo. — Theo Francken (@FranckenTheo) 2 mei 2017

Ook bij de VUB zijn ze niet opgezet met de actie en dat net aan de vooravond van de Dag van de Persvrijheid. “De VUB staat voor vrij onderzoek, voor woord en wederwoord, voor respectvol debat. Wat gebeurde, is onaanvaardbaar en we zullen onderzoek instellen”, aldus rector Caroline Pauwels.