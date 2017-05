Le Pen noemt plagiaat toespraak Fillon “knipoog” naar zijn aanhangers

De extreemrechtse presidentskandidate Marine Le Pen geeft volledig toe dat ze maandag, zonder hem te citeren, grote stukken van een toespraak van François Fillon heeft gebruikt in haar eigen toespraak. Ze noemt het lenen van de woorden van de voormalige presidentskandidaat van Les Républicains een “knipoog” naar zijn aanhangers.

“Ik geef deze knipoog volledig toe, en deze buzz, want we moeten eerlijk zijn, dat is het enige dat jullie doet bewegen”, aldus Le Pen op televisiezender TF1. “Het is trouwens niet slecht, want men heeft ondertussen honderden keren naar deze toespraak geluisterd.”

“De aanhangers van François Fillon en ik hebben deels dezelfde visie op Frankrijk, dat is waar, over de grootsheid van het land, de rol die het moet hebben in de wereld”, aldus de kandidate van het Front National.

In een toespraak die Le Pen maandag hield bij een 1 meiviering in Villepinte, ten noorden van Parijs, doken minstens vier passages op die bijna woord voor woord ook terug te vinden waren in een speech van Fillon. De conservatieve partij van Fillon noemde het gebruik van de passages van Fillons speech eerder al een “grove poging om kiezers te kopen”.

Kritiek op de media

Op de vraag over de”‘ietwat arrogante” manier van werken van Le Pen, antwoordde de parlementskandidaat met kritiek op de media. “Indien ik het niet had gedaan, hadden jullie er niet over gesproken. Men kent jullie zo goed, men weet hoe het werkt”.

Zondag vindt in Frankrijk de tweede en laatste ronde van de Franse presidentsverkiezingen plaats, waarin Le Pen het opneemt tegen centrumkandidaat Emmanuel Macron. Volgens peilingen zou Le Pen het onderspit delven.