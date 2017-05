Politie zoekt getuigen van inbraken in Jeuk

Gingelom - De politie is op zoek naar getuigen van een reeks inbraken in de Rampariestraat in Jeuk, Gingelom. Zondag werd daar op minstens vijf plaatsen ingebroken. De dieven sloegen toe via een kleine landweg die achter de woningen loopt.

“Wij wonen hier 40 jaar en nooit werd hier in de buurt ingebroken”, zegt Jean-Pierre Timmermans (foto), die zelf slachtoffer werd. “En zondagnacht dan plots op vijf of zes plaatsen. Bij ons werden twee elektrische fietsen van elk 1.700 euro, drie boormachines en een nagelnieuwe hogedrukreiniger buitgemaakt. Bij onze buren is de grasmaaier weg en nog een huis verder werden een kinderquad en elektrische haagschaar meegenomen.”

Kruiwagen

“Iets verderop in de straat ging het om een dure koersfiets en een hogedrukcompressor”, zegt Timmermans nog. “De politie heeft sporen van een bestelwagen gevonden in de kleine landweg, samen met onze kruiwagen die vermoedelijk gebruikt werd als transportmiddel”, doet de Gingelomnaar het verhaal.

Zondagnamiddag schuimde hij op goed geluk nog een paar vlooienmarkten over de taalgrens af, maar zijn gestolen goederen merkte hij nergens op. De politie doet nu een oproep aan getuigen die iets verdachts hebben opgemerkt.

Alle info kan worden doorgegeven op 011/70.19.11 of via politie@poltrudo.be.