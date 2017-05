Vandaag wordt ‘Onvoltooid Vlaanderen’, een boek over 200 jaar Vlaamse natievorming, voorgesteld. Met daarin ook een essay van N-VA-voorzitter Bart De Wever over hoe hij de toekomst van ons land ziet. Dat die confederaal is, hoeft niet te verwonderen. In de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 2014 heeft een massaal bijgewoond congres de krachtlijnen daarvan vastgelegd. Daar wordt nu niets aan veranderd door Bart De Wever.

Ook zijn strategie om daartoe te komen, is niet veranderd. Na de verkiezingen van 2019 zal de N-VA, uiteraard voor zover de partij betrokken wordt bij de federale regeringsonderhandelingen, haar confederale eisen op tafel leggen. Willen de Franstaligen er niet van weten, dan zal Bart De Wever opnieuw proberen een federale regering op de been te brengen met een Vlaams gekleurd sociaaleconomisch hervormingsprogramma. Dat moet er op termijn voor zorgen dat de Franstaligen zelf vragende partij worden voor meer bevoegdheden om zo uit te komen bij een confederaal land.

Die strategie is tot nu niet gelukt omdat de CD&V dwarsligt. De partij countert en zwakt de rechtse sociaaleconomische voorstellen van N-VA en Open Vld systematisch af. De CD&V wordt hierbij geholpen door de MR, die als enige Franstalige partij in de federale regering veroordeeld is om toch enigszins rekening te houden met de verzuchtingen van alle Franstaligen. Het is nog maar de vraag of het in een volgende regering wel zal lukken. Om het met de woorden van Herman Van Rompuy te zeggen, de CD&V zal altijd links zijn in een rechtse regering en rechts in een linkse regering. Daarom heeft men het ook wel eens over tjeven.

Wat het zal worden, zullen we pas weten na de parlementsverkiezingen van 2019. De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 zullen een eerste indicatie geven. Al mag men zich daar ook niet helemaal op vastpinnen. Omdat bij de parlementsverkiezingen lokale overwegingen niet langer meespelen en zich in de aanloop naar parlementsverkiezingen altijd zaken voordoen die de uitslag beïnvloeden. Bovendien is het ook, en misschien zelfs vooral, uitkijken naar wat er in Wallonië zal gebeuren. Mocht de PTB daar helemaal doorbreken en mocht de N-VA meer dan behoorlijk standhouden in Vlaanderen, dan riskeert men heel moeilijke regeringsonderhandelingen tussen een rechts Vlaanderen en een links Wallonië. De uitkomst kan dan eventueel een confederaal België zijn. De alternatieven zijn een klassieke tripartite, een centrumlinkse of een centrumrechtse regering met telkens de bedoeling om de N-VA uit te drogen.