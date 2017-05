Frederic (26) uit Heusden-Zolder zwaargewond na aanval met glas: “Ik hoop ooit nog fatsoenlijk te zien”

Hasselt / Heusden-Zolder -

In de nacht van zaterdag op zondag is, al voor de zesde keer in anderhalf jaar tijd, een Limburger brutaal met glas verminkt tijdens een avondje uit. Een Antwerpenaar gooide een bierglas in het gezicht van de 26-jarige Frederic Engels. De jongeman uit Zolder verblijft nog in het UZ Leuven, waar hij een operatie aan zijn linkeroog onderging. “Mijn zicht zal nooit volledig herstellen”, aldus het slachtoffer. Van de dader ontbreekt elk spoor.