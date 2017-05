Help! Mijn kind wordt topsporter

“Na een wedstrijd van Liam ben ik altijd doodop. Niet omdat ik schrik heb dat hij zich zou kunnen blesseren. Wel van de stress, van het meeleven.” Aan het woord is Kelly Tureluren (40), mama van Liam Everts (12). De tiener heeft één droom: ooit in de voetsporen van zijn papa, tienvoudig wereldkampioen Stefan Everts, treden. “De naam Everts weegt niet op Liam. Nog niet, want ooit zal die druk er wellicht wel komen”, beseft Kelly.