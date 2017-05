Kan je KRC-supporter laten zeggen dat STVV de beste ploeg van Limburg is?

Brussel -

Op donderdag 18 mei start op Eén een nieuw programma, ‘Typisch mensen’, gepresenteerd door Freek Braeckman en Julie Van den Steen, over ons gedrag. “Wat mensen doen, is vaak voorspelbaarder dan we zelf beseffen, en niet altijd even verstandig,” weet Freek. “En dat gaan we laten zien aan de hand van een aantal experimenten.”