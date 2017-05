Zoutleeuw / Sint-Truiden -

In OC De Kring in Zoutleeuw vindt er op 13 mei een benefiet voor de familie van de 3-jarige Lars Allard uit Gorsem (Sint-Truiden) plaats. Lars was nog maar twintig maanden toen hij op 1 januari 2016 van een fles ontstopper dronk. De gevolgen waren niet te overzien.