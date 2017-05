Moeilijke avondspits door verkeersongeval op E313

Lummen - Op de E313 verloopt de avondspits vanavond erg moeizaam na een verkeersongeval met twee wagens. Dat gebeurde omstreeks 17.20 uur in de richting van Antwerpen, net voorbij het klaverblad van Lummen.

Een bestuurder raakte lichtgewond. Door de klap was ook even één rijstrook versperd. Dat zorgde voor een file van voor Lummen. Ook op de E314 in de richting van Brussel is het net voor het klaverblad aanschuiven omwille van hetzelfde ongeval. Inmiddels is de rijbaan weer vrij gemaakt en kan de file langzaam oplossen.