Giro eert Scarponi met prachtig gebaar

De Giro d’Italia wil Michele Scarponi op gepaste wijze herdenken. De organisatie zal op verschillende manieren een eerbetoon brengen aan de goedlachse Italiaanse wielrenner. De iconische Mortirolo zal worden omgedoopt tot de Scarponi-klim.

De Ronde van Italië start op vrijdag 5 mei met een minuut ter ere van Scarponi. Op 22 april ontwaakte de wielerwereld met het bericht dat de immer vriendelijke Italiaanse renner het leven had gelaten nadat hij werd aangereden door een busje. Hij was aan het trainen voor de Giro. Hij zou daar immers als kopman van Astana starten. Het zou zijn twaalfde deelname zijn, in 2011 won hij de rittenkoers (na de diskwalificatie van Contador). Het noodlot besliste er echter anders over.

Basis voor laatste Giro-ritzege

De organisatie van de Ronde van Italië vergeet de drievoudig etappewinnaar niet en wil hem op verschillende manieren eren. Vandaag kwam er een mooi bericht: de beklimming van de Motirolo wordt omgedoopt tot de Scarponi-klim. Wie als eerste de top bereikt zal dubbele bergpunten verdienen. Die renner mag aan het einde van de Giro, op 28 mei, ook op het podium in Milaan verschijnen.“Michele legde er in 2010 de basis voor zijn laatste ritwinst in de Giro, voor Basso en Nibali”, klinkt het.

Scarponi werd door iedereen graag gezien in het peloton. Foto: AP

Maar dat is niet het enige eerbetoon voor de betreurde Italiaan. Zijn ploeg kondigde al aan met acht te starten en de negende plaats niet in te vullen ter ere van de op 37-jarige leeftijd overleden Scarponi. Astana zal in Sardinië, waar de Giro van start gaat, als eerste team gepresenteerd worden tijdens de officiële voorstelling. “Aan de start van rit 1 zal de roze karavaan een minuut stilte in acht houden. Het Astanateam zal op de eerste rij plaatsnemen”, laat de organisatie dinsdag weten. En ook op het eindpodium in Milaan zal Scarponi geëerd worden.