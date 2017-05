Vrees Preud’homme komt uit: voetballer die wegkwam met vliegende tackle op het matje

Zulte Waregem-speler Henrik Dalsgaard zal zich moeten verantwoorden voor zijn vliegende tackle in de wedstrijd tegen Club Brugge. Ref Alexandre Boucaut liet tot ieders verbazing doorspelen, maar de Reviewcommissie van de voetbalbond heeft nu ingegrepen en laat de Deen vervolgen door het bondsparket. Zo wordt de vrees van Club Brugge-trainer Michel Preud’homme werkelijkheid. De oefenmeester van blauw-zwart vreesde dat Dalsgaard geschorst zou moeten toekijken in de matchen tegen hun concurrentie.

Het was even de adem inhouden in minuut 50 van Club Brugge-Zulte Waregem. Zulte Waregem-speler Henrik Dalsgaard nam een aanloop en voerde vervolgens een vliegende tackle uit op Club-middenvelder Ruud Vormer. Donkerrood, maar ref Alexandre Boucaut, die er met zijn neus op stond, liet gewoon doorspelen.

De Reviewcommissie van de voetbalbond besliste echter Dalsgaard toch te laten vervolgen door het Bondsparket na het zien van de beelden. Uitgerekend het scenario waar Club Brugge-trainer Michel Preud’homme gisteren nog voor vreesde. “Wij hebben er geen voordeel van gehad. Mijn vrienden van de reviewcommissie zullen hem wel laten komen, en dat zal dan een voordeel zijn voor onze tegenstander. Want daar zal hij dan niet tegen kunnen spelen”, zei die na de wedstrijd. Zulte Waregem speelt de komende weken tegen Anderlecht, KV Oostende en AA Gent.