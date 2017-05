Waarom je toch altijd nog een dessertje op kan

Overvol na het hoofdgerecht, maar op de een of andere manier toch nog altijd in staat om een plaatsje vrij te maken voor het dessert? Als het fenomeen je bekend in de oren klinkt dan ben je vast niet de enige. De wetenschap heeft zelfs een term en een verklaring voor het fenomeen bedacht.

Ah dessertjes, hoeveel je ervoor ook hebt gegeten er rest op de een of andere miraculeuze wijze altijd wel wat plaats om er nog eentje bij te proppen. De wetenschap noemt het fenomeen 'specifiek zintuiglijke verzadiging'. Concreet betekent het dat als je één soort voedsel blijft eten je daar na een tijdje minder zin in begint te krijgen in vergelijking met andere types voedsel die anders smaken. Daarom heb je na een hartig hoofdgerecht bijvoorbeeld wel nog zin in een zoet dessert.

Om te maken dat je je niet telkens overeet en zo kilo's bijkomt, kun je volgens Health.com volgende drie technieken toepassen: