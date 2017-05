Helft festivalgangers heeft gehoorklachten, amper 16 procent draagt oordopjes

Ruim de helft van de Nederlandse concert- en festivalgangers heeft last van gehoorklachten na het bijwonen van een muziekevenement. Dat blijkt uit een bevraging van de Nederlandse oordopjesproducent Alpine bij 3.200 mensen. Opmerkelijk is dat amper 24 procent van de ondervraagden ook effectief maatregelen neemt tegen gehoorschade. Slechts 16 procent draagt oordopjes.

“De resultaten zijn schokkend”, zegt dokter Jan van der Borden tegen de Nederlandse krant Eindhovens Dagblad. “De belangrijkste reden waarom mensen hun oren niet beschermen, is dat ze pas gewaarschuwd worden als het te laat is. De piep die hoorbaar is na het beluisteren van harde muziek is een soort pijn aan het slakkenhuis in het oor. Als je meteen naar buiten gaat als je die piep hoort, beperk je de schade aan je gehoor. Maar vaak wordt die piep pas hoorbaar als je in een stille omgeving terechtkomt.”