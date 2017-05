'Kijk ik fiets'-lessen groot succes

Wellen - Op woensdag 26 en zaterdag 29 april organiseerde de gemeentelijk sportdienst 'Kijk ik fiets'-lessen voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar. 40 kinderen kwamen samen met hun (groot)ouder de les volgen.

Gedurende de les was er een lesgeefster aanwezig die oefeningen en tips gaf aan de ouders en kinderen. Na twee uur oefenen, fietsten de kinderen met hun fietsdiploma naar huis. Nu is het natuurlijk nog oefenen geblazen voor deze kids.

In september zullen er nog 1 of 2 fietslessen georganiseerd worden.