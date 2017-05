Opvallend sobere Kim Kardashian moet het zonder Kanye West doen

Kim Kardashian en Kanye West maken er normaal een jaarlijkse traditie van om samen naar het Met Gala te gaan, maar dit keer verscheen de realityster zonder haar man aan haar zijde op de rode loper. Haar jurk oogde ook opvallend soberder dan we anders van haar mogen verwachten.

De Kim Kardashian van voor de overval in Parijs is lang niet meer dezelfde als nu. Dat is onder andere te zien aan de manier waarop ze zich kleedt en dat kwam ook tot uiting op het Met Gala. Ze opteerde voor een eenvoudige jurk van Vivienne Westwood waarbij enkel de schouders bloot werden gelaten.

Van juwelen was er bovendien geen sprake, maar dat hoeft niet helemaal te verbazen want ze had onlangs al aangegeven dat ze niet langer met dure sieraden te zien zal zijn omdat ze flink de schrik te pakken heeft dat ze opnieuw beroofd zal worden. Zelfs op sociale media schuwt ze het om nog langer met dure stukken te pronken.

Ze moest het bovendien op de rode loper niet alleen doen zonder accessoires, maar ook manlief Kanye West was thuis gebleven. Volgens een bron die People te pakken kreeg, geniet Kanye nog even van zijn tijd weg uit de schijnwerpers. "Alles gaat goed met hem en Kim en hij is er voorstander van dat ze alleen gaat. Hij blijft gewoon in LA bij de kinderen."