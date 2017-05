Dokter Gyselbrecht bekent dat hij opdracht gaf voor moord op schoonzoon: "Het was mijn ultieme redmiddel"

André Gyselbrecht heeft op het proces over de kasteelmoord plots toegegeven dat hij aan Pierre Serry de opdracht gaf om Stijn Saelens om het leven te laten brengen. De dokter uit Ruiselede heeft woensdagavond vrij uitgebreid uitgelegd wat hem zover gedreven heeft.

Tijdens het onderzoek hield Gyselbrecht vol dat het enkel de bedoeling was om het slachtoffer een lesje te leren. Nu legt hij uit dat hij ten einde raad contact zocht met zijn kennis Pierre Serry. Het echte voorstel zou volgens Gyselbrecht wel eerst van Serry zelf gekomen zijn. Pas op 26 januari 2012 zou hij definitief beslist hebben dat Stijn Saelens moest omgebracht worden. "Het was mijn ultieme redmiddel, mijn laatste kans om mijn kleinkinderen te beschermen. Dat was mijn enige bekommernis."

Meester Vermassen

André Gyselbrecht startte zijn bekentenis door de achtergrond en het incestverhaal nog eens helemaal te schetsen. "Als grootvader moet je je verantwoordelijkheid nemen. Ik heb gezocht naar oplossingen en heb meermaals advies gevraagd aan meester Vermassen en aan tientallen andere mensen. Ik heb altijd gezegd dat ik er alles aan zou doen om te voorkomen dat het nog zou kunnen gebeuren."

In die periode ontmoette Gyselbrecht meermaals Pierre Serry. Hij verklaarde aan de man uit Aalter dat hij Saelens zou dooddoen als het nog zou gebeuren. "Pierre heeft gezegd dat ik dat zelf niet moest doen. Hij zei dat ik hem moest contacteren en dat het nooit zou uitkomen als hij het regelde."

Bedreiging

Toch deed dokter Gyselbrecht naar eigen zeggen bijkomende inspanningen om het probleem op een andere manier op te lossen. Bij een nieuw gesprek met Stijn Saelens liep het volgens Gyselbrecht opnieuw mis. "Daar heeft Stijn mij zitten verwijten naar het hoofd slingeren, ik was de schuld van alles. Ik was moe en had geen kracht meer. Hij dreigde de kinderen mee te nemen naar Australië."

Elisabeth Gyselbrecht dook onder met de kinderen, waarop Saelens op 5 oktober 2011 binnenviel in het dokterskabinet in Ruiselede. "Hij bedreigde me in het bijzijn van mijn patiënten. Die nacht stond ik op ontploffen en dan heb ik naar Serry gebeld om te zeggen dat hij moest doen wat hij gezegd had."

Incestfeiten

Gyselbrecht legde uit dat hij gedreven werd door woede, onmacht en schrik. Toch zou Gyselbrecht enkele dagen later terug andere oplossingen gezocht hebben. Op dat moment diende hij voor de incestfeiten ook klacht in bij de onderzoeksrechter. "Ik heb tegen Pierre gezegd dat hij alleen iets mocht doen als de dreiging te acuut werd."

In die periode zou Saelens immers aangegeven hebben dat hij bereid was om therapie te volgen. In januari 2012 bleek volgens Gyselbrecht geen sprake van die therapie. "Elisabeth was volledig terug in zijn greep en ook met die klacht gebeurde niets."

Australië

Begin februari zouden Elisabeth en het slachtoffer voor twee weken naar Australië vertrekken. "Dat was toch ook een gevaar en ik vreesde dat hij mijn kleinkinderen later ook zou meenemen. Het blijft de integriteit van kleine kinderen die op spel staat, ik blijf erbij dat die kinderen in gevaar waren."

Woensdag geen zitting

Door de plotse bekentenis van André Gyselbrecht werd snel duidelijk dat de vastgelegde planning niet meer kon gevolgd worden. Alle advocaten merkten op dat zijn verklaringen een heel ander licht werpen op de getuigenverhoren van woensdag. Die zijn dan ook voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De verhoren van wetsdokter Geert Van Parys en wapendeskundige Erik De Durpel gaan donderdag wel gewoon door. André Gyselbrecht wordt binnenkort ook opnieuw verhoord door de politie. Daarna worden ook de andere beklaagden aan een herverhoor onderworpen. Indien nodig moeten ze ook met elkaar geconfronteerd worden.

Eerder was al beslist dat de verhoren van de beklaagden zouden uitgesteld worden naar de zitting van 12 juni. Het is niet duidelijk of die timing nog haalbaar is. Op 22 mei wordt om 14 uur een zitting gehouden om zicht te krijgen op de stand van zaken in het dossier. Tegen die tijd zal mogelijk ook meer duidelijkheid zijn over het onderzoek naar mogelijk gesjoemel met de computer van Stijn Saelens. Dat onderzoek is afgesloten, maar nog niet aan het moorddossier gevoegd. Wellicht worden ook over die kwestie nog getuigen opgeroepen.

