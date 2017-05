Jeroen Meus openhartig over dreigende scheiding: “Respecteer mijn vrouw nu meer dan 5 jaar geleden”

Op professioneel vlak leek het Jeroen Meus steevast mee te zitten, maar in zijn persoonlijk leven moest hij de voorbije jaren wel enkele moeilijke periodes doorworstelen. Daarover spreekt hij deze week openlijk in Humo.

Het vaderschap heeft Jeroen Meus danig veranderd, zo zegt hij zelf, en het heeft mogelijk zelfs zijn huwelijk helpen redden toen het moeilijk ging. Maar zowel het vaderschap als het huwelijksgeluk zijn niet vanzelfsprekend.

“We hebben heel lang geprobeerd om een kind te krijgen”, vertelt Meus aan Humo. “Wat een geweldige druk op onze relatie zette. George, onze zoon, is een ivf-kind.”

“Het heeft een tijd geduurd vooraleer ik me ook vader voelde, en in die tussentijd was ik niet zo’n beste papa. Nog een grote verandering was een huwelijkscrisis die mijn vrouw en ik overleefd hebben. Ik ben er als een toffer mens uit gekomen. Ik waardeer en respecteer mijn vrouw nu meer dan pakweg vijf jaar geleden.”

“Ik zal toen ook wel erg met mezelf bezig geweest zijn, al vond ik van niet. In ieder geval was ik toen op mijn carrière gefixeerd. Elke dag applaus krijgen doet wel iets met je. Je wordt er almaar gevoeliger voor, en soms ga je er zelfs naar op zoek, wat heel link is.”

Uiteindelijk vonden Jeroen en zijn vrouw de weg naar een relatietherapeut. “Ik ben een kind van gescheiden ouders, die hun kinderen trouwens uitstekend hebben opgevoed. Mijn zoontje was tijdens die huwelijkscrisis net zou oud als ik toen mijn ouders uit elkaar gingen, en ik wilde niet dat de geschiedenis zich zou herhalen.”