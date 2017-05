NBA. Kampioen Cleveland opent met winst tegen Toronto

Cleveland is goed begonnen aan de halve finale (tweede ronde) van de Eastern Conference in de NBA tegen Toronto. De titelverdediger won het eerste duel tegen de Raptors met 116-105.

Superster LeBron James leidde de Cavaliers met 35 punten (en 10 rebounds) naar de zege. Kyrie Irving was met 24 punten ook goed bij schot, net als Kevin Love (18 punten). Bij de bezoekers kwam Kyle Lowry tot 20 punten, een meer dan zijn ploegmaat DeMar DeRozan.

Woensdag spelen beide ploegen voor de tweede keer tegen elkaar. Opnieuw geniet Cleveland dan het thuisvoordeel. Daarna spelen de Canadezen twee keer voor eigen publiek.

In de halve finales van de Western Conference verloor San Antonio maandagavond de eerste ontmoeting tegen Houston met 99-126. Trevor Ariza (23 punten), James Harden (20 punten, 14 assists) en Clint Capela (20 punten, 13 rebounds) leidden de Rockets naar de knappe overwinning. Bij de Spurs was alleen Kawhi Leonard (21 punten, 11 rebounds) op de afspraak. Woensdag krijgt San Antonio in een tweede thuismatch de kans om zich te herpakken.

Uitslagen van de maandag gespeelde wedstrijden in de tweede ronde van de play-offs (halve finales Conferences) in de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie NBA:

- Eastern Conference -

Cleveland - Toronto 116-105 (Cleveland leidt met 1-0)

- Western Conference -

San Antonio - Houston 99-126 (Houston leidt met 1-0)

Programma van dinsdag:

- Eastern Conference -

Boston - Washington (Boston leidt met 1-0)

- Western Conference -

Golden State - Utah (het staat 0-0)

Wie het eerst vier keer wint, stoot door naar de finale in zijn Conference.