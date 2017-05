Treinverkeer op Brusselse Noord-Zuidas weer op gang

Brussel -

Het treinverkeer op de Brusselse Noord-Zuidas is zoals gepland dinsdagochtend hernomen, nadat het tijdens het verlengde weekend was onderbroken voor werkzaamheden aan het spoor. Dat heeft Infrabel-woordvoerder Frédéric Sacré iets voor 6 uur gemeld. “Sinds vanochtend rijden alle treinen weer zoals we verwacht hadden op basis van tests die gisteren werden uitgevoerd”, zegt de woordvoerder.