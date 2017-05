Topvrouw NMBS wil reizigers beter informeren

Brussel - Sophie Dutordoir, de nieuwe ceo van spoorwegmaatschappij NMBS, wil dat de reizigers in de toekomst beter geïnformeerd worden. Ze rekent daarvoor op een versterking van de communicatiecel, zowel qua personeel als qua materiaal, en ze wil ook dat de cel een grotere impact heeft op de andere departementen. Dat schrijft Le Soir dinsdag.

Dutordoir heeft “drie absolute prioriteiten” in gedachten: “de veiligheid, de stiptheid en de realtimecommunicatie met de reizigers”.

In verband met dat laatste punt, heeft de nieuwe NMBS-ceo gemerkt “dat de informatiecel voor de reizigers niet goed gepositioneerd is” in het bedrijf. Afgelopen vrijdag heeft ze daarom aan haar raad van bestuur voorgesteld om de dienst “naar omhoog te brengen” in het organigram van de NMBS, om hem meteen onder de algemeen directeur te plaatsen.

Ze heeft bovendien gevraagd om “een plan op te stellen om uit te maken welke middelen nodig zijn, met name voor de informatica”. Ze verzekert in de krant dat de middelen zullen worden toegewezen.