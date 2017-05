Ruim 400 kandidaten bereid om zich een maand te laten opsluiten in Antwerpse containers

Edegem - Er hebben zich zowat 400 kandidaten aangediend voor een onderzoek van de Universiteit Antwerpen naar een nieuw poliovaccin. Daarvoor zouden ze een maand in quarantaine moeten leven in containers. Een dertigtal mensen wordt deze week psychologisch gescreend

Op de parking van het UZ Antwerpen werden onlangs 66 containers geïnstalleerd, bedoeld voor twee groepen van telkens vijftien proefpersonen. Zij zullen een maand lang leven in het containerdorp, om een nieuw vaccin tegen kinderverlamming te testen. Ze moeten afgezonderd blijven tot alle sporen van polio uit hun lijf zijn verdwenen.

De universiteit ging op zoek naar vrijwilligers. Er werd vooral uitgekeken naar Denen of Nederlanders, omdat zij veelal een ander vaccin kregen dan Belgen. “Uiteindelijk dienden zich online zo’n 400 geïnteresseerden aan. Maar veel van hen waren Belgen, waren te oud of beantwoordden niet aan andere criteria”, zegt UA-woordvoerder Peter De Meyer. “Op een infoavond zijn nog zo’n veertig van die geïnteresseerden opgedaagd. Het merendeel krijgt deze week een psychologische screening.”

Nederlanders

Denen hebben zich niet aangemeld. De proefpersonen zijn bijna allemaal Nederlanders, die al dan niet in België wonen. Feit is volgens de universiteit wel dat zelfs na de 28 dagen quarantaine de Nederlanders nog zo’n twee weken niet naar Nederland mogen. “In de zogeheten Bijbelgordel zijn er heel wat mensen niet gevaccineerd. De kans is zo goed als nihil, maar puur theoretisch blijft er een zeer kleine mogelijkheid op besmetting, wat we willen tegengaan”, aldus De Meyer.

De unief gaat er nu vanuit dat er voldoende kandidaten zijn. Het verblijf in het containerdorp zelf begint naar verwachting op 8 mei.