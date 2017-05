Jani onthult geheim: dit is zijn eerste en enige ex-vriendin

Jani beleeft een knettergekke rollercoaster in het onbegrijpelijke Tokio tijdens 'Jani gaat...' . Tijdens zijn trip heeft Jani afgesproken met een heel bijzonder iemand. Zijn eerste en enige ex-vriendin.

"Ik ben bang van echte vrouwen”

Japanse otaku's (nerds) houden meer van een virtuele vriendin dan van eentje van vlees en bloed. Een relatie met een pop? Dat gaat Jani's petje te boven.

Jani gaat verplicht afterworken in Tokio

Je bezatten in het bijzijn van je baas? In Japan is het verplichte kost.