Als je met enkelen aan tafel zit voor een etentje in besloten kring, hoef je daar niet mee uit te pakken in de krant. Tenzij daar een bijzondere reden voor is en die was er. De viering van het 75-jarig bestaan van Patro Eisden. Een speciale dag, want Patro is de enige authentieke mijnclub, die onze provincie nog rijk is.

Voorafgaand aan een academische zitting vol voetbalnostalgie, stond een etentje gepland met acht deelnemers van het mannelijk geslacht, te weten enkelen met een paarswit Patro-hart, vervolgens een handvol ernstige lieden van de voetbalbond, de huidige eigenaar van Patro, mister Woo uit Hong Kong, en last but not least de voorzitter van de voetbalbond himself, François De Keersmaeker (59 jaar). Uw dienaar zette mee zijn poten onder tafel, anders kon dit stukje niet geschreven worden.

Een merkwaardige ervaring werd het om François De Keersmaeker bezig te zien. De immer lachende voorzitter, die zelfs in de moeilijkste momenten zijn ‘keep smiling’ trouw blijft, heeft ooit bekend dat hij van zijn schoonmoeder het bevel kreeg om minder te lachen als er camera’s in de buurt zijn.

François is bijna 11 jaar voorzitter van de grootste sportbond van het land. Daar moet een bedrijfsgeheim achter zitten. Na twee uur tafelen kunnen we het in kaart brengen. De bijzonder charmante manier waarop hij aan tafel de gesprekken richting geeft, is opmerkelijk. Hij heeft aanleg om alle scherpe kantjes weg te slijpen, glimlach en glas bij de hand. In een grote federatie, waar een communautaire twistappel nooit veraf is, mag dat als een kwaliteit aanzien worden.

Een man vol attenties, parate kennis, diplomatie en humor. Je leest soms dat hij machteloos is, maar dat is slechts schijn. Hij ontpopt zich discreet als koning van de diplomatie. “Ik ga graag op bezoek bij clubs overal in het land,” bekende hij. Van zijn Eisden-dag had hij zichtbaar genoten. Toen later op de avond het Patro-clublied rechtstaand werd aangeheven, zong hij uit volle borst mee. Aangenaam gezelschap. België op zijn best.

Fusie ja/nee

Bijna honderd procent van alle Hasselaren en Genkenaren kant zich tegen een fusie (cijfers naar boven afgerond). Ligt gevoelig in Genk: de ludieke protestgroep ‘Genk moet kapot’, Hasseltse caféhumor uit de jaren 70. Nog steeds niet ontbonden aan de toog. Ligt gevoelig in Hasselt: de winkelweg tussen de twee steden heet aan de Genker kant ‘Hasselt Weg.’ Naam nog niet gewijzigd. Hoop op samenwerking? Jawel. Domein Bokrijk ligt in Genk maar alle telefoonnummers beginnen met 011. Fusieplannen tot belkrediet op is.