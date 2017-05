Opnieuw ongeval met motorrijder aan Delhaize

Bree / Peer - In Bree is maandagvoormiddag opnieuw een ongeval gebeurd met een motorrijder ter hoogte van de Delhaize. De man uit Peer was gewond en moest naar het ziekenhuis.

De botsing gebeurde ter hoogte van de in- en uitrit van supermarkt Delhaize op de Toleikstraat in Bree. De motorrijder uit Peer reed met zijn Harley Davidson in de richting van de rotonde toen een automobiliste vanuit de parking de weg opdraaide. “Ik kreeg aan de rotonde in de gaten dat mijn maat me niet meer volgde”, vertelt zijn vriend uit Bocholt. Beide heren waren met hun motor onderweg naar een bijeenkomst van hun motorclub Boozefighters in het Maasland. “Ik heb me omgedraaid en zag wat er gebeurd was.”

De gepensioneerde motard uit Peer liep volgens het eerste onderzoek door de hulpverleners een beenbreuk op. Ze hielpen hem in de ambulance en brachten het slachtoffer over naar het ziekenhuis van Maaseik. Op de plaats van het ongeval gebeurden al meerdere ongevallen, vaak ook met motorrijders.