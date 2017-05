Op 1 mei viert de socialistische beweging de strijd voor de achturige werkdag. Toen in 1921 in ons land de achturige werkdag werd ingevoerd, was het leven nog simpel: acht uur werk, acht uur rust, acht uur recreatie. Bijna een eeuw later is de achturige werkdag nog slechts theorie. Uit een enquête van de vakbond ABVV blijkt dat één op de drie werknemers vandaag langer dan 38 uur per week werkt en dat 76 procent van hen regelmatig overuren klopt. Een autofabriek wil dat zijn werknemers als dat nodig is 9,5 uur per dag werken gedurende zes dagen per week. Steeds vaker zijn werknemers buiten de werkuren met hun werk bezig.

Aan de andere kant van de doorgeslagen flexibiliteit zijn er de flexbanen, de contracten per uur en straks zelfs per minuut, de eeuwig tijdelijke contracten zonder uitzicht op vast werk, zonder toekomst. Globalisering en robotisering zorgen voor gevoelens van angst. De gevolgen loeren om de hoek: stress en burn-out.

De achturige werkdag is niet de enige sociale verworvenheid die in gevaar is. Onze gezondheidszorg is amper nog betaalbaar, steeds meer gezinnen dreigen in armoede terecht te komen, onze pensioenen behoren tot de laagste in Europa. De verzorgingsstaat staat onder druk. ABVV-topman Rudy De Leeuw pleitte gisteren voor een minimum pensioen van 1.500 euro, want “pensioentjes van 925 en 1.150 euro, daar kan niemand echt goed van leven.” Een lovenswaardig voorstel, maar wie gaat het betalen in een nooddruftig koninkrijk dat zijn welvaart nu al grotendeels op de poef heeft gekocht?

Dit klimaat zou een ideale voedingsbodem moeten zijn voor de sociaaldemocratie, met in ons land de centrumrechtse ruzieregering als kers op de taart. Niets daarvan. Sociaaldemocratische partijen genoten veel te lang zelf van de macht om nog geloofwaardig te zijn, ze zijn een deel van het probleem geworden.

De sociaaldemocratie ligt vandaag van twee kanten onder vuur. Van extreemlinks, dat van de graaicultuur van het establishment zijn strijdkreet heeft gemaakt. En van extreemrechts, dat met succes in de linkse vijver vist. Extreemrechtse partijen verleiden de kiezer met een mix van socialistische programmapunten, ranzig nationalisme en een flinke dosis racisme en xenofobie. De stemming over de Brexit en de verkiezing van Trump hebben geleerd dat de kiezer niet vies is van een electoraal spelletje Russische roulette. Hoeveel rampen moeten we nog meemaken vooraleer de kiezer beseft dat zowel linkse als rechtse populisten problemen weliswaar benoemen, maar met hun zogenoemde oplossingen alleen maar veel grotere problemen veroorzaken?