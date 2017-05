Bussen gaan ‘Fast & Furious’-gewijs de strijd aan op openbare weg

Schokkende beelden uit India. Door wegenwerken op de Coimbatore-Pollachi road, in het district Coimbatore, is het moeilijk voorbijsteken. Iets dat bussen normalerwijze niet meteen doen, maar dat was zonder de twee chauffeurs uit bovenstaande video gerekend.

De concurrentiestrijd in India is bikkelhard en dus ging één van de twee bussen ‘off road’ om de andere te passeren. Dat was niet naar de zin van de tweede chauffeur, die ook stof deed opwaaien in een poging om zijn rivaal sneller af te zijn. Net een scène uit ‘The Fast & the Furious’.

Het tafereel werd vastgelegd door een dashcam van een motorrijder die achter de bussen reed. “We hebben de buschauffeurs gewaarschuwd dat hun rijbewijs ingetrokken wordt als ze zo blijven race. Dat is al gebeurd bij drie eerdere incidenten van deze aard. Dit weekend hebben we bovendien 50 bussen aan de kant gezet, 20 zaterdag en 30 zondag”, aldus de lokale politie.