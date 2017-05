Tongeren - Naar jaarlijkse traditie werd maandag in Rutten bij Tongeren de moord op de heilige Evermarus nagespeeld tijdens een schouwspel. Meer dan 2.000 mensen kwamen het historische tafereel bekijken. Want het verhaal van de heilige Evermarus is na 1.050 jaar nog steeds populair in Rutten. Hij zou in het jaar 690 vermoord zijn geweest in het Tongerse dorp en dat wil de organisatie blijven herdenken.