Moslims voelen zich geviseerd: "Homans wil kiezers van Vlaams Belang lokken"

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) wil voorlopig geen moskeeën meer erkennen. Ze zegt dat ze te weinig informatie krijgt over de werking van die gebedshuizen terwijl ook de provincies vragen hebben over hun rol. Homans laat de procedure daarom onderzoeken, zo heeft de minister verklaard in het programma ‘Wakker op Zondag’ op de Antwerpse regionale zender ATV. De moslimgemeenschap voelt zich geviseerd door de minister. "N-VA wil alsmaar hardere maatregelen om te scoren bij de kiezers" zegt Tahar Chabi, voorzitter van de Marokkaanse moskeeën in Limburg.