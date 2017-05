SpaceX voert eerste militaire lancering uit

De Amerikaanse private ruimtevaartmaatschappij SpaceX heeft maandag, één dag later dan gepland, voor het eerst een militaire satelliet gelanceerd met een Falcon-draagraket.

De Falcon 9 verliet maandagmorgen om 7.15 uur (lokale tijd) het lanceerplatform op de basis van Cap Canaveral (Florida). Voor het eerst vervoert de raket een militaire lading, met name een spionagesatelliet voor het NRO die als NROL-76 bekendstaat en waarover voor de rest niets bekend is. Het NRO is een Amerikaanse inlichtingendienst die met satellieten informatie vergaart.

Een tiental minuten na de lancering landde de eerste trap van de tweetrapsraket weer op Cape Canaveral. Het is al de vierde keer dat SpaceX erin slaagt dat deel van de raket te recupereren.

De lancering was oorspronkelijk voor zondag voorzien. Maar de operatie werd toen op het allerlaatste moment afgeblazen omdat er een probleem met een sensor in de eerste rakettrap was opgedoken.

Tien jaar lang lanceerde Amerika zijn militaire satellieten enkel met een Delta- of een Atlas-draagraket van uitbater United Launch Alliance.

De intrede van SpaceX op de lucratieve militaire lanceermarkt volgt op die op de (ook internationale) commerciële markt, die daardoor hevig dooreen is geschud.