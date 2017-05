Hasselt -

Maar liefst negentig personen lieten zondag het logo van Ink Mania op hun lichaam tattoeëren in de Kinepolis in Hasselt. Daarmee maakten vijf internationale topartiesten promotie voor de beurs die op 24 en 25 juni plaatsvindt in de Grenslandhallen. De stunt was ook meteen goed voor een plekje in het Guinness Book of Records.