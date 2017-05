VIDEO. Minstens 20 passagiers zwaargewond door hevige turbulentie in vliegtuig

Een vliegtuig van de Russische vliegtuigmaatschappij Aeroflot heeft tijdens een vlucht van Moskou naar Bangkok hevige turbulentie gehad. Zeker twintig passagiers die aan boord waren zijn hierdoor zwaargewond.

Nadat het vliegtuig vandaag was geland in Bangkok zijn 27 passagiers naar het ziekenhuis gebracht. De meesten van hen hadden botbreuken, maar twee moesten meteen geopereerd worden. Volgens het Russische persbureau TASS droegen de mensen die gewond raakten geen veiligheidsriem. Momenteel is niemand van hen in levensgevaar.