Jennifer Lopez verschijnt in wel heel doorzichtige jurk

De jurk die Jennifer Lopez tijdens de uitreiking van de Billboard Awards droeg, liet wel heel weinig aan de verbeelding over. Het is duidelijk dat de 47-jarige momenteel beter in haar vel zit dan ooit.

Het gaat Jennifer Lopez voor de wind: haar show in Las Vegas verkoopt goed, er komt een nieuw Spaanstalig album aan en ze heeft de liefde gevonden in de armen van baseballspeler Alex Rodriguez. Dat ze zich goed voelt, was ook te zien aan de outfit die ze had gekozen voor de rode loper van de Billboard Awards of beter het gebrek daaraan.

Ze droeg een zwarte jurk van de hand van Julien Macdonald met heel hoge split die enkel op strategische plaatsen nog voor enige bedekking zorgde. Volgens haar stylisten Rob en Mariel meet het kledingstuk haar een iets gedurfdere look aan. "Het voelt donker en mysterieus aan, wat ongeveer het omgekeerde is van waar Jen voor staat. Het heeft een verrassingsfactor en past toch perfect bij haar, en dat was ook ons doel", klinkt het.