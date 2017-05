Chinese journalisten bezoeken kruidentuin van Herkenrode

Tuilt

Hasselt - Onlangs waren enkele journalisten en fotografen van National Geographic China te gast in Vlaanderen. Ze reisden een weekje door ons land om een heel tijdschrift National Geographic te wijden aan de Vlaamse meesters en de tuinen van Vlaanderen.

In Limburg bezochten ze Bokrijk, de tuinen van Hex en van Dina Deferme en de kruiden- en inspiratietuinen van de abdijsite Herkenrode. Herboriste en teamlid van het Kruidenkenniscentrum Nathalie Hermans vertelde hen over de geschiedenis van de kloostertuinen in het algemeen en die van Herkenrode in het bijzonder. Nathalie: "Ze waren erg verbaasd dat er zoveel Aziatische (voor hen dus Chinese) kruiden werden geschonken aan de abdissen. Uit een document uit 1550 blijkt dat er niet minder dan 32 kilo gember, peper, kruidnagel, kaneel, nootmuskaat en saffraan geschonken werd als deel van de pacht."

Ze vroegen ook of we zelf geen goede kruiden hadden, want die 'Chinese' kruiden waren toen toch erg duur. Dan heb ik hen maar over de pisbloem verteld. Die stond het dichts bij me. De bloem herkenden ze gek genoeg niet, maar de bladeren aten ze ook in China.

Op het einde van hun bezoek aan Herkenrode kregen ze van de Herkenrode vzw een fles Herkenrode trippel cadeau.

Foto: Stad Hasselt