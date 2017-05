Volkskunstgroep De Boezeroenen verbindt al 40 jaar dans en muziek

Kuringen Centrum

Hasselt - Afgelopen zondag vond in Kuringen een speciale feesteditie van de jaarlijkse meiboomplanting plaats. Volkskunstgroep De Boezeroenen bestaat inmiddels 40 jaar en vierde dat met een extra uitgebreide editie. Het werd een dag met verschillende optredens, een workshop met het internationale dansgezelschap Senlima en een folkconcert van Naragonia Duo.

In de jaren 70 boomden de volkskunstgroepen in Limburg. Slechts enkele dans- en muziekgroepen overleefden de eeuwwisseling. De Boezeroenen in Kuringen bleven zichzelf én volksdans en –muziek actualiseren en heruitvinden. Opeenvolgende generaties dansers en muzikanten hielden en houden Vlaamse dansen en volksliederen levend, want de dansleiding vertaalde steeds opnieuw de traditionele danspassen, ritmes en melodieën in nieuwe creaties.

Honderden jongens en meisjes hebben bij de Boezeroenen hun eerste danspassen gezet. Dankzij de Boezeroenen kunnen in Kuringen en omstreken ongetwijfeld heel veel mensen een polka of wals. Voorzitter Monique Aerts: “We zijn heel blij dat we vandaag onze jubileumeditie mogen vieren met zoveel dansers en muzikanten die de voorbije 40 jaar bij de Boezeroenen zijn geweest. Het was een fijn weerzien!”

De Boezeroenen kijken trouwens ook over de grenzen heen. Dat doen ze door zelf deel te nemen aan buitenlandse festivals en elk jaar midden augustus folkloregroepen te verwelkomen in Hasselt. Dit jaar organiseren De Boezeroenen al voor de 33ste keer het Internationaal Folklorefestival Hasselt. Wil je de festivalweek vanop de eerste rij meemaken? Stel je dan kandidaat als gastgezin en geef een weekje onderdak aan twee gasten uit Paraguay of Polen. Neem zeker een kijkje op de festivalwebsite: www.folklorefestivalhasselt.be