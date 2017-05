Sint-Truiden - Na een spannend seizoen in de eerste afdeling van de Haspengouwse Darts Vereniging werd dartsclub The Immortals kampioen. Dartsclub 't Trepke werd nipt tweede.

Beide ploegen eindigden in de stand met gelijke punten, maar DC The Immortals won meer games. Cafébaas Christian De Voet en sponsors Peter Ory en Geert Driesmans zetten de spelers daarom graag in de bloemetjes na hun laatste match.