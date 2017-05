VIDEO. “Rechtse regeringspartijen bedienen vooral zichzelf en pluimen de bevolking”

Maasmechelen - De rechtse regeringspartijen bedienen vooral zichzelf en pluimen de bevolking. Die boodschap gaf voorzitter van ABVV Limburg, Pierre Vrancken, maandag tijdens de 1 mei-viering in Maasmechelen. Volgens de voorzitter van sp.a-Limburg, Peter Vanvelthoven, is het leven na drie jaar rechts beleid alleen maar duurder geworden. “Dat kunnen en zullen wij als socialisten nooit aanvaarden”.

Zowel Vrancken als Vanvelthoven hebben het tijdens de 1 mei-viering over de “bittere verrechtsing van de samenleving”. Vrancken somt de ‘verwezenlijkingen’ van de regering op. “Bijna de helft van de Vlamingen vindt dat hij of zij geen werkbare job heeft”, aldus Vrancken. “Vijftig procent van de Vlamingen verwacht een burn-out te krijgen. Meer dan tien procent van de Vlamingen leeft onder de armoedegrens en de rijkste tien procent van de Belgen bezit bijna de helft van het vermogen. Daar moet Homans zich niet voor op de borst kloppen.”

Volgens Vrancken en Vanvelthoven is het leven voor de werknemers, de ouderen, de andersvaliden, de werklozen en de minderbedeelden de laatste jaren veel duurder geworden. “Er zijn nog nooit zoveel mensen naar voedselbanken gegaan, dat is de harde realiteit van de huidige samenleving”, zegt Vanvelthoven. “Wij doorprikken de grote ‘goednieuwsshow’ van de regering. Zij zouden de belastingen verlagen, maar wat blijkt? Ze zijn gestegen met maar liefst zes miljard euro.”

Beide voorzitters roepen op om zich te blijven verzetten tegen de regering. “De rechterzijde beweert dat er geen andere keuze zou zijn dan de belastingen zo te verhogen”, aldus Vanvelthoven. “Maar die andere keuze is er wel. Er is een alternatief en dat is het beter, eerlijker en uitvoerbaar beleid van de sp.a.”

LEES OOK: Topman ABVV Limburg: “1 mei een feest? We zijn hopeloos verdeeld”