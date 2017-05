1 mei-protest in Istanboel loopt uit de hand: Turkse politie zet traangas in

De Turkse politie heeft maandag traangas gebruikt tegen een groep van ongeveer 200 betogers die ter gelegenheid van de 1 mei-viering wilden bijeenkomen op het Taksimplein in Istanboel. Dat heeft een journalist van het Franse persbureau AFP vastgesteld. De overheid had samenkomsten op het plein verboden.

De manifestanten, die afkomstig zijn van verschillende linkse organisaties, hadden spandoeken met antiregeringsslogans bij zich. “Leve 1 mei, neen aan de dictator! “, was een van de slogans. Minstens een van de betogers werd opgepakt.

Het Taksimplein, in het Europese gedeelte van Istanboel, is een symbolisch belangrijke plaats voor de Turkse bewegingen die zich verzetten tegen het regeringsbeleid. De overheid heeft daarom beslist dat er op 1 mei geen bijeenkomsten op het plein mogen plaatsvinden. Duizenden mensen hebben zich nu verzameld in Bakirkoy, vlak bij de Atatürk-luchthaven.

De 1 mei-viering wordt in Turkije overheerst door het referendum van twee weken geleden. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft daarbij zijn macht verder kunnen uitbreiden, maar het resultaat van de stemming wordt gecontesteerd door de oppositie.