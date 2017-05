Excentriek eerbetoon aan kunstkringvoorzitter

Stokkem

Dilsen-Stokkem - De leden van de Kunstkring Arnold Sauwen Stokkem brengen in het jongste nummer van De Bakeman een excentriek eerbetoon aan hun voorzitter die vijftien jaar de vereniging leidt. De wijze hoe ze deze huldiging inkleden, is erg uitzonderlijk. Bijna thrillerachtig, zelfs in de bewoording. Men kan zich de vraag stellen of de schrijver zich heeft laten inspireren door ‘Bloemen noch kransen’.

Voorzitter Gerard draagt als familienaam ‘Mostert’. Het is voor de hand liggend dat de naam gemakkelijk te combineren is met een gekend spreekwoord: ‘Waar haalt Abraham de mosterd?’ Een woord aanpassen brengt ons bij: ‘Waar haalt Gerard (Mostert) de mosterd?’ Het klinkt hilarisch.

In het artikel wordt een positieve link gelegd tussen de spreuk en de draagkracht van het werk, en hoe de voorzitter zich met een niet aflatend enthousiasme voor de kunstkring inzet.

De komisch thrillerachtige huldiging is niet het enige artikel dat bij de lezer de weetgierigheid aanscherpt en de wenkbrauwen doet omhoog gaan.

In het meinummer wordt met een kritisch oog gekeken naar het zopas gerestaureerde stadhuis en met een melancholische beschouwing de torensoap onder de loep gelegd.

In ‘Contrast’ zijn het de foto’s die nostalgisch het leven in Stokkem weergeven en de ludieke gebeurtenissen doen de lezers plezieren.

De Bakeman, in 1980 opgericht, telt 640 abonnees, verschijnt driemaandelijks. Voor info kan men bij de leden terecht.