Hasselaar Steff valt af in ‘Peking Express’, Margaux mag blijven

Hasselt - Hasselaar Steff Nellis heeft ‘Peking Express’ op het einde van de vijfde aflevering moeten verlaten. Hij arriveerde als laatste in de etappe in Laos, samen met medestudente Margaux Vandecasteele. Het laatste traject moesten ze met de fiets afleggen, ook over zandwegeltjes. Door het opwaaiende zand kreeg hij irritatie in de ogen. “Ik heb ’s avonds nog een dokter moeten opzoeken,” zegt Steff.

De programmamakers hebben echter voor een verrassing gezorgd: van de twee laatst afgevallen duo’s mocht telkens iemand terugkomen in de wedstrijd. “Dat was een schok,” vertelt Steff. “De enige zekerheid die je hebt in ‘Peking Express’ is dat je als duo alles samen moet doen. En nu werden we uit elkaar gehaald. Margaux en ik hebben onderling uitgemaakt wie van ons beiden zou voortdoen. Ik heb het Margaux gegund want zij is emotioneel misschien wel iets sterker dan ik.”

Foto: Q2

Margaux vormt van nu af aan een duo met Awa van het duo Awa en August, dat een week eerder de rode kaart kreeg. Awa en Margaux vormen een Nederlands-Belgisch duo zodat er nu vijf Vlamingen in de wedstrijd blijven en drie Nederlanders.