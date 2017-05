Van Kylie Jenner tot Olga Leyers, trend om stukje blote borst te tonen is terug

De underboob is terug van weggeweest. Op Instagram poseren heel wat celebrities met hun bikini of T-shirt net iets te hoog opgetrokken zodat de onderkant van hun borsten zichtbaar is.

Kylie Jenner en Kourney Kardashian poseren op Instagram tegewoordig vaak met de onderkant van hun borsten bloot, alsof ze vastberaden zijn om de trend van de underboob helemaal terug te brengen. Het was die laatste die het vuur aan de lont stak door tijdens haar verjaardagsfeestje in Mexico vaak te poseren in een bikini die heel wat van de onderkant van haar borsten liet zien. Enkele jaren geleden dook die trend ook al op, maar die stierf toen een stille dood. Tot nu dus.

Ondertussen werden topmodel Bella Hadid en actrice Ariel Winter al in een outfit gespot die de onderkant van hun borsten laat zien. En ook dichter bij huis werd er heel wat underboob getoond in de sexy fotoshoot van Olga Leyers die onlangs wat stof deed opwaaien.

Een bericht gedeeld door Kylie (@kyliejenner) op 29 Apr 2017 om 11:50 PDT

Een bericht gedeeld door Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) op 25 Apr 2017 om 1:41 PDT

Een bericht gedeeld door ARIEL WINTER (@arielwinter) op 28 Apr 2017 om 1:43 PDT