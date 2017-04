Quintana test Giro-benen met winst in tweede etappe Ronde van Asturië

Brussel - Voor de tweede dag op rij was een Colombiaan aan het feest in de Ronde van Asturië (2.1). Bovenop Alto del Acebo haalde Nairo Quintana (Movistar) het zondag solo, en zo deed hij vertrouwen op voor de nakende Giro.

Nairo Quintana legt na een competitiebreak van zes weken op dit moment in Asturië de laatste hand aan zijn voorbereiding op de honderdste Ronde van Italië. Daar start de klimgeit van Movistar op 5 mei als topfavoriet voor de eindzege. In Asturië kan hij, in een veel minder sterk bezet deelnemersveld weliswaar, al eens de benen testen.

Zaterdag finishte Quintana als veertiende in de heuvelachtige openingsetappe, maar in de bergetappe van zondag zette hij dus de puntjes op de i. Op de Alto del Acebo, een klim van eerste categorie naar 1138 meter hoogte, klopte hij de Spanjaard Raul Alarcon (W52-FC Porto) in een sprint met twee. De Spaanse belofte Fernando Barcelo klom in dienst van een nationale selectie naar de derde plek.

Alarcon werd ook zaterdag al tweede, maar krijgt als troostprijs wel de leiderstrui rond de schouders. Hij heeft in het algemene klassement nu zeven seconden voorsprong op Quintana. De Ronde van Asturië eindigt maandag met een heuvelachtige rit van 120 kilometer tussen Cangas del Narcea en Oviedo.