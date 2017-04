Moeskroen morst met de kansen, maar wint toch van zwak Roeselare

Royal Excel Moeskroen heeft zijn tweede zege geboekt in Play-off 2. De Henegouwers versloegen Roeselare met het kleinste verschil. Matulevicius kroonde zich tot matchwinnaar met het enige doelpunt van de wedstrijd. Voor Roeselare is het al de vijfde nederlaag op rij in de eindronde.

De heenmatch werd een spectaculaire 3-5-zege in het voordeel van Moeskroen, maar dat maakte de fans niet warm voor deze partij tussen de nummers vijf en zes in de poule B. Le Canonnier was opnieuw akelig leeg.

En de weinige fans kregen geen doelpuntenfestival te zien. Moeskroen was de betere ploeg, maar de weinige kansen gingen er niet in. Iets voorbij het halfuur besloot Bienauw een handje toe te steken. De doelman van Roeselare torpedeerde Kabasele tegen de grond in de zestien, strafschop voor de thuisploeg. Sttojanovic zette zich achter de bal, maar hij nam het geschenk niet aan en trapte op de paal.

Pas op het uur kon de thuisploeg het verschil maken. Kabasele vond Matulevicius en die deed wat Stojanovic niet kon: scoren. De Henegouwers 1-0 voor, Roeselare zag de bui al hangen. De doelpuntenmaker kreeg toen minuten voor tijd nog dé kans op de 2-0, maar deze keer plaatste hij de bal naast. Een grote misser, die ei zo na werd afgestraft door Cornet. Maar de man van Roeselare liet de wenkende kans liggen.

Moeskroen wint zo een tweede keer van de West-Vlamingen, meteen zijn tweede zege in de Play-offs. Voor Roeselare zijn het geen leuke Play-offs.